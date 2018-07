Embalado após clássico, Barça faz 7 a 1 no Osasuna e abre vantagem no Espanhol

A vitória sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, no fim de semana, renovou a confiança do Barcelona. De volta aos gramados, o time catalão arrasou o Osasuna, pelo contundente placar de 7 a 1, no Camp Nou, nesta quarta-feira, e despontou na liderança, ainda que de forma provisória. A vitória marcou o primeiro gol do zagueiro Mascherano com a camisa do time catalão, que defende há quase sete anos.

O resultado fez o Barça chegar aos 78 pontos, abrindo três de vantagem sobre o Real Madrid, que entrará em campo pressionado, nesta quarta, contra o La Coruña, fora de casa. A equipe madrilenha tem 75 pontos e ainda apresenta um jogo a menos que o time catalão.

Embalado pelo triunfo por 3 a 2 no clássico, o Barcelona entrou em campo nesta quarta com um time misto. Lionel Messi foi titular, mas Luis Suárez ficou no banco e Neymar ainda cumpre suspensão. Busquets e Rakitic comandaram o meio-campo e o trio formado por Arda Turan, Alcácer e Denis Suárez lideraram o setor ofensivo.

Apesar da novidades em campo, foi mesmo de Messi o gol que abriu a goleada. Herói do clássico, ele aproveitou uma atrapalhada saída de bola do Osasuna e fez a roubada antes de iniciar uma disparada até a entrada da área, de onde finalizou por cobertura, aos 11 minutos.

Aos 29, André Gomes aumentou a vantagem ao escorar cruzamento de Rakitic, da esquerda. Quase de primeira, ele bateu forte para as redes. Turan e Alcácer perderam boas oportunidades antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Osasuna esboçou reação logo aos 2 minutos. Torres acertou bela cobrança de falta e descontou no placar. Mas qualquer sonho dos visitantes foi fulminado com uma série de quatro gols do Barcelona em apenas nove minutos. André Gomes iniciou a sequência, aos 12, após pegar rebote de Piqué, que acertara a trave.

Messi marcou mais um, aos 15, e três minutos depois Alcácer chegou a "dividir" com Mascherano antes de finalizar na saída do goleiro. O zagueiro seria premiado logo na sequência. Depois de uma falta boba sofrida por Denis Suárez, quando driblava para fora da área, Mascherano cobrou a penalidade com um forte chute no meio do gol e anotou seu primeiro gol pelo Barcelona.

Antes do apito final, Alcácer anotou o seu segundo gol na partida, aos 40, ao receber lançamento pela direita, driblar o goleiro e empurrar para o fundo das redes.