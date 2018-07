Embalado após goleada em clássico, Grêmio tenta se manter no G-4

Embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, seu principal rival, o Grêmio enfrenta o Criciúma neste sábado, a partir das 19h30, no Estádio Heriberto Hulse, no interior catarinense, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o clube gaúcho, uma vitória fora de casa será importante para se manter no G-4 sem depender de outros resultados do fim de semana. O Grêmio ocupa a quarta posição com 57 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG, Corinthians e Inter, que estão na briga direta por uma vaga na Copa Libertadores, enquanto o Fluminense vem logo atrás, com 54.

Antes de embarcar para o trajeto de ônibus até o Estado vizinho, o Grêmio fez um treino descontraído na sexta-feira para tentar decidir algumas táticas para o jogo contra o lanterna do campeonato. No aquecimento, o atacante Fernandinho deixou o campo acompanhado pelo médico e não participou do restante do trabalho. Em razão do desconforto no joelho esquerdo, ele não viajou. Em compensação, o meia Giuliano, que não vinha treinando durante toda a semana por causa de dores no púbis, voltou a trabalhar com os companheiros e foi relacionado para o confronto.

Em entrevista coletiva, lateral Pará salientou a importância de uma vitória em Criciúma, já que, para ele, o jogo é decisivo e a equipe deve manter a qualidade apresentada no clássico Gre-Nal.

O técnico Luiz Felipe Scolari optou pelo mistério quanto à escalação para enfrentar o Criciúma. No entanto, já se sabe que, se utilizar três volantes, deve optar por Walace, Ramiro e Fellipe Bastos. A tendência, porém, é pela repetição da mesma equipe que goleou o Inter na rodada passada.