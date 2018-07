Embalado, Atlético-MG vai à Vila Belmiro no reencontro de Robinho com o Santos

A partida será especial para o atacante Robinho, que enfrentará pela primeira vez o clube que o revelou. O técnico Marcelo Oliveira comentou sobre possíveis vaias do torcedor durante a partida, mas acredita que a experiência de Robinho prevalecerá.

"Infelizmente essa é a cultura do futebol brasileiro. O jogador sai do clube e volta a jogar e aí alguma coisa pode acontecer. Mas o Robinho já rodou muito, participou de grandes competições, vai saber lidar com isso", comentou.

O treinador, no entanto, não confirmou a equipe que entra em campo. O mais provável é que mantenha a formação com três atacantes, com Robinho ao lado de Fred e do argentino Lucas Pratto. Mas para confundir o adversário, Marcelo Oliveira informou que pode entrar com três volantes de marcação.