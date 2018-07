Embalado, Atlético-PR desafia tabu diante do Inter O Atlético-PR se aproximou do G4 na última rodada, ao bater o Bahia e somar a sua quarta vitória consecutiva. Mas neste domingo, quando enfrenta o Internacional, a partir das 18h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), o time paranaense terá que quebrar um tabu de 15 anos sem vitórias contra o rival gaúcho como visitante - o último resultado positivo ocorreu em outubro de 1998.