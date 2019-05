Embalado, Botafogo encara o Goiás em busca de 4ª vitória seguida no Brasileirão

Embalado por três vitórias no Campeonato Brasileiro e em evolução constante sob o comando do técnico Eduardo Barroca, o Botafogo enfrenta o Goiás neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, confiante de que poderá conquistar um novo triunfo e ampliar o bom momento que vive nesta temporada. Soma nove pontos e está a parte de cima da tabela de classificação.

A equipe também joga em busca de seu primeiro resultado positivo longe do Rio na competição, embora já tenha vencido como visitante - superou o Fluminense por 1 a 0, na rodada passada. O segredo, segundo o técnico, vai ser a postura do time. "Temos que ser agressivos, principalmente quanto tivermos a bola nos pés".

Mesmo porque Barroca acha que a sequência de vitórias deu confiança aos jogadores. Antes de superar o Fluminense, o time venceu o Fortaleza, também por 1 a 0 e antes o Bahia, por 3 a 2.

Apesar da boa atuação no clássico, Barroca vai mudar o time. Procurando um maior "equilíbrio ao atacar e defender", ele confirmou o meia Alex Santana no lugar do atacante Rodrigo Pimpão.

Alex Santana, inclusive, foi o autor do gol que deu a vitória sobre o Fluminense na última rodada. O meia de 24 anos é o vice-artilheiro do Botafogo na temporada, com sete gols - um a menos do que Erik.

"Vamos continuar trabalhando da forma que trabalhamos desde o primeiro dia. Nossos resultados têm a ver com o que temos feito nos treinos. Vamos com coragem para buscar os três pontos", prometeu o treinador.