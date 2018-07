Embalado, Botafogo joga contra o Criciúma fora de casa Embalado pela vitória sobre o Coritiba no meio de semana, principalmente por causa da atuação do jovem Hyuri, de 21 anos, o Botafogo tem um jogo complicado neste domingo, às 18h30, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o adversário também vem motivado para o confronto, pois derrotou o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, na última rodada.