Embalado, Botafogo pega o Atlético-MG em casa para se manter no G6 do Brasileirão

Contra todos os prognósticos, o Botafogo está no grupo de classificação para a Copa Libertadores. Integrado entre os seis melhores, a ordem no clube é garantir a vaga nos oito jogos restantes. Para isso, terá de manter a boa fase e vencer o Atlético Mineiro, neste domingo, às 17 horas, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, em jogo pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time carioca é o quinto colocado com 47 pontos, perseguido de perto por Fluminense, Grêmio, Atlético Paranaense e Corinthians. Um pouco acima na tabela de classificação, os mineiros estão na terceira colocação, com 56 pontos, e ainda sonham com o título nacional.

Nos 11 jogos do segundo turno, o Botafogo já superou a campanha realizada na primeira metade, quando fez apenas 23 pontos. Apontado como candidato ao rebaixamento até meados do Brasileirão, o time já atingiu pontuação suficiente para fugir da queda e agora inicia um novo campeonato.

Autor do gol da vitória sobre o Internacional, o atacante Sassá ficou no banco de reservas pela segunda vez na última quarta-feira. Apesar de já estar recuperado de lesão muscular, o jogador ainda não tem a escalação confirmada e pode ficar entre os suplentes mais uma vez. A última vez que ele foi titular foi no dia 11 de setembro na vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 0. O jogador é o artilheiro do time, com 13 gols marcados, 11 deles pelo Brasileirão.

Na defesa, o argentino Carli cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Emerson Silva e Renan Fonseca disputam a posição. O meio de campo terá o reforço de Bruno Silva, que desfalcou o time por suspensão e retorna como titular no lugar de Dudu Cearense.