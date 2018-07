Embalado, Botafogo prega respeito diante do Goiás

Para vencer o Goiás no próximo sábado e somar mais três pontos no Brasileirão, o discurso no Botafogo é respeitar o adversário, que vem de duas derrotas na competição. O técnico Joel Santana afirmou nesta quarta-feira que os jogadores deverão entrar em campo com a atenção redobrada.

"Perder dois jogos não quer dizer nada. O Goiás está em reformulação, com um técnico novo. É aí que mora o perigo. O adversário é difícil, temos de trabalhar bem a semana e ter o grupo completo, além de aprender a estar em estado de alerta constante", disse o treinador.

Em duas rodadas realizadas, o Botafogo tem uma vitória e um empate na competição e está na terceira colocação no campeonato. O objetivo de Joel Santana é somar muitos pontos nas próximas cinco partidas para ficar em uma situação confortável antes do recesso da competição. Após a sétima rodada, o Brasileirão terá uma interrupção por causa do início da Copa do Mundo da África do Sul.