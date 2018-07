Embalado, Botafogo recebe o Sport de olho em uma vaga no G6 do Brasileirão

O Botafogo encara o Sport nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Engenhão, de olho no G6 do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro chega embalado para a partida após vencer o clássico contra o Fluminense por 1 a 0, na última quarta-feira, naquele que foi o primeiro triunfo de Jair Ventura como técnico botafoguense no Maracanã.

O time botafoguense soma 19 pontos e está apenas dois atrás do próprio Sport, que abriu esta rodada entre os times que ocupam um lugar no G6, que é a zona de classificação para a Copa Libertadores.

Para manter a equipe em alta, o treinador fechou os treinos que antecederam a partida e não confirmou a escalação da equipe. Certo apenas é que ele não contará com o lateral-esquerdo Victor Luis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com o volante Bruno Silva, ainda em recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

A tendência é a de que Gilson entre na lateral e Marcos Vinícius siga como titular no meio-campo. O volante já foi titular no clássico contra o Fluminense. Outra baixa para a partida é a do goleiro Gatito Fernandez. Ele participou dos treinos de sábado e domingo, mas ainda se recupera de um corte no joelho esquerdo.

O restante da equipe deve ser a mesma do clássico. Roger, autor do gol da vitória no Maracanã, formará dupla com Rodrigo Pimpão. Em baixa, Camilo continua no banco de reservas e pode ser envolvido em negociação com o Internacional.