Embalado, Botafogo tenta avançar na Copa do Brasil A liderança do Campeonato Brasileiro, em vez de distração, serve como motivação para o Botafogo na Copa do Brasil. O time carioca visita o Figueirense nesta quarta-feira, a partir das 21h50, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, para definir a classificação para as oitavas de final. Um empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença, a partir de 2 a 1, garantem a vaga botafoguense - no jogo de ida, em Volta Redonda (RJ), ganhou do rival catarinense por 1 a 0.