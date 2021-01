Embalado, Bragantino recebe Vasco, de Luxemburgo, para encaminhar permanência na Série A

O Red Bull Bragantino pode dar passo importante rumo a sua permanência na elite do Brasileiro nesta quarta e, assim, focar na vaga à Copa Sul-Americana. O time mede forças com o Vasco, de Luxemburgo, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Sem perder há três jogos e vindo de uma vitória sobre o Ceará por 2 a 1, fora de casa, o Bragantino tem 38 pontos e está na 12.ª colocação, na zona de classificação para a competição continental.

O técnico Maurício Barbieri encerrou a preparação com coletivo, mas ainda não definiu os 11 titulares. A única dúvida está no ataque. Tomás Cuello volta após cumprir suspensão e disputa lugar com Helinho. Uma mudança certa é no meio de campo, pois o volante Ricardo Ryller recebeu o terceiro amarelo na vitória em Fortaleza e cumpre suspensão automática. Eric Ramires é quem deve ser o substituto.

Para a partida, o treinador segue sem poder contar com alguns jogadores. Alerrandro, Luan Cândido, Uillian Correia e Weverson ainda cumprem isolamento por causa da covid-19, enquanto que Lucas Evangelista permanece no departamento médico, impossibilitado de atuar.