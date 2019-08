Embalado, Ceará desafia São Paulo para encostar nos primeiros colocados

Embalado com as vitórias sobre Fortaleza (2 a 1) e Chapecoense (4 a 1), o Ceará vai em busca do terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro para entrar de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores. O adversário, inclusive, é um concorrente direto. A partida frente ao São Paulo acontecerá neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 15ª rodada.

O técnico Enderson Moreira não facilitou para a imprensa e fechou os treinos ao longo da semana, evitando dar qualquer pista ao adversário. A certeza é o retorno de Samuel Xavier, que cumpriu suspensão na última rodada. Já a dúvida fica na lateral-esquerda. João Lucas tem um desconforto muscular e pode ser substituído por Cristovam.

Existe ainda um suspense do meio para frente. A tendência é que Enderson Moreira aposte em um time com DNA mais ofensivo contra o São Paulo. Sendo assim, Wescley fica como opção no banco de reservas, enquanto Leandro Carvalho forma a dupla de ataque com Felippe Cardoso.

"São duas ótimas opções. Podemos começar com o Leandro ou com o próprio Wescley. Muda um pouco a características, mas são jogadores que agregam muito. Temos total confiança nos atletas e acredito que poderão nos ajudar muito nesta partida", despistou Enderson Moreira.

O treinador ainda fez uma análise do que esperar do São Paulo: "O Cuca é um técnico estrategista, pensa muito nos detalhes e conta com jogadores experientes como Daniel Alves e Juanfran. Vamos enfrentar um estádio cheio, provavelmente, temos que nos preparar para fazer uma grande partida", comentou.

Realizando um grande campeonato, o Ceará aparece na nona posição, com 20 pontos, contra 24 de São Paulo e Corinthians, os primeiros dentro da zona de classificação para Libertadores.