Embalado e invicto, Botafogo enfrenta o Londrina para continuar no G-4 da Série B

Invicto e embalado pelas vitórias sobre Coritiba (2 a 0) e Remo (3 a 0), o Botafogo enfrentará o Londrina no Estádio do Café, no interior paranaense, nesta quinta-feira, às 19 horas, para seguir no G-4 e na cola dos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca chegou aos sete pontos e está a cinco do líder Náutico, que tem uma partida a mais. O Londrina, por outro lado, segue sem vencer e, após o empate por 1 a 1 diante do Coritiba, chegou aos dois pontos de nove possíveis. Londrina e Botafogo não se enfrentam há 18 anos. O último encontro foi pela Série B de 2003. Na oportunidade, os rivais empataram por 2 a 2 em solo paranaense.

Satisfeito com a atuação na rodada passada, o técnico Marcelo Chamusca deve fazer apenas uma alteração no Botafogo. O volante Pedro Castro, recuperado de lesão na perna, fica com a vaga de Guilherme Santos. No restante do time, nada de mudanças.

"O Botafogo está em um crescimento. No jogo do Vila Nova a gente merecia um resultado melhor pelo que a gente mostrou e pelo que o Vila Nova também jogou. Contra Coritiba e Remo, o time cresceu, está consistente. A gente evoluiu na consistência defensiva e os jogadores começaram a crescer e se entender melhor. Nossa transição começou a entrar mais e a gente evoluiu na fase ofensiva", analisou Chamusca.

No Londrina, o técnico Roberto Fonseca deve fazer duas trocas no meio-campo. Marcelo Freitas e Mossoró foram bem na rodada passada e devem pegar os lugares de Matheus Bianqui e Adenílson. No ataque, Júnior Pirambu briga por vaga com Salatiel.

O atacante Juan Matos está com indisposição e não jogará, assim como o lesionado volante Marcel, e o zagueiro William Correia e o atacante Victor Daniel, em transição. "A primeira vitória virá naturalmente. O time tem evoluído e estamos todos focados em busca do mesmo objetivo. Vamos atrás da vitória", disse Alisson Safira, artilheiro do Londrina na temporada com seis gols.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA X BOTAFOGO

LONDRINA - César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Luiz Henrique; Jean Henrique, Marcelo Freitas e Mossoró; Douglas Santos, Salatiel e Alisson Safira. Técnico: Roberto Fonseca.

BOTAFOGO - Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e PV; Luís Oyama, Pedro Castro e Chay; Ronald, Rafael Navarro e Marco Antônio. Técnico: Marcelo Chamusca.

ÁRBITRO - Salim Fende Chaves (SP).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).