O Internacional aguarda confiante o duelo contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29.ª rodada do Brasileirão. Embalados pela vitória de 2 a 1 sobre o Fluminense, os colorados acreditam na superioridade em relação ao rival paulista, que perdeu por 4 a 1 do Atlético Mineiro e está fora da Copa do Brasil.

O Internacional vem se aproximando do líder Cruzeiro , de quem a diferença é de apenas seis pontos. O time gaúcho está em segundo lugar, com 50 pontos, enquanto que o Corinthians figura em sexto, com 46.

O time colorado contará com a presença do goleiro Dida, que estava suspenso, do lateral-direito Wellington Silva, recuperado de lesão, e do volante Aránguiz, de volta da seleção do Chile. Entretanto, Juan e Wellington devem ficar de fora, lesionados. A dúvida - e quem sabe surpresa - é Nilmar, que pode iniciar a partida como titular.