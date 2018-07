Sem Jefferson, Botafogo recebe São Paulo para ampliar invencibilidade

Invicto há cinco jogos no Campeonato Brasileiro e vindo de uma vitória convincente sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil, o Botafogo recebe o São Paulo neste sábado, no Engenhão, querendo entrar no G6, a zona de classificação à Copa Libertadores. Para isso, o técnico Jair Ventura terá praticamente força máxima. O desfalque está no gol, já que Jefferson será poupado.

O goleiro apresentou um edema na coxa esquerda, e por precaução foi vetado pelos médicos. A ausência, contudo, não deverá ser muito sentida pelo time, já que Gatito Fernández vinha sendo titular ao longo de toda a temporada - Jefferson voltou ao time nas seis últimas partidas, após ficar mais de um ano afastado por lesão.

Vindo de dois empates nas duas últimas partidas pelo Nacional, o Botafogo quer aproveitar o fator casa para subir na tabela. "Por um lado estamos dois jogos sem vencer, mas podem ser três sem perder. É fundamental, sim, vencer dentro de casa", disse o meia João Paulo.

Apesar de o São Paulo ainda não ter vencido como visitante e estar amargando a zona de rebaixamento, o jogador do Botafogo considera que será um jogo difícil. "É um adversário que se qualificou bastante nas últimas semanas", avaliou João Paulo. "(O São Paulo) ainda não encontrou a melhor forma (de jogar), mas tem tradição, um treinador que é muito bom. Nós respeitamos bastante e sabemos que será um jogo difícil."