Embalado, Fortaleza enfrenta o Coritiba para colar no G-4 do Brasileirão

Confiante depois de ter vencido o líder Atlético-MG, mesmo com um a menos, o Fortaleza agora mira o G-4 do Campeonato Brasileiro e uma vitória neste sábado, sobre o Coritiba, no estádio Couto Pereira, é de extrema importância.

O time comandado por Rogério Ceni chega à 15.ª rodada defendendo uma invencibilidade de sete jogos. Na última rodada, derrubou o Atlético-MG por 2 a 1, no Castelão. A sequência positiva colocou o Fortaleza na nona colocação, com 20 pontos. A diferença para o quarto colocado São Paulo é de apenas três.

Rogério Ceni vai ser obrigado a fazer pelo menos três alterações no time titular. O lateral-esquerdo Carlinhos deixou o jogo contra o Atlético-MG por problemas físicos, enquanto o volante Felipe foi expulso e o atacante David levou o terceiro amarelo.

Bruno Melo, que entrou no lugar de Carlinhos e marcou o gol da vitória na última quarta-feira, volta a ser titular na lateral esquerda. Já na vaga de David, o escolhido deve ser o experiente Wellington Paulista.

O Leão realizou seu último treino nesta tarde, no CT do Athletico. Tudo pronto para o confronto de amanhã, diante do Coritiba. Agora é descansar e focar nos 3 pontos. Bora, Leão! #FEC #FortalezaEC pic.twitter.com/WqOGfj1CfC — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) October 9, 2020

Se optar pelo esquema com quatro atacantes, Rogério Ceni vai colocar Osvaldo no lugar do suspenso Felipe e Yuri César na vaga de Gabriel Dias, que disputa posição com Tinga na lateral direita.

"Nós não temos disposição de brigar (pelo título) pelo acúmulo de jogos, mas a regra era por escapar e ver onde chegar. O importante é manter o Fortaleza na Série A", ratificou o treinador, bem realista.