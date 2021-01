Embalado, Goiás espera surpreender o Inter no Beira-Rio e deixar a zona de rebaixamento

Com a chama da esperança de permanecer na elite cada vez mais acesa, o Goiás espera emplacar a terceira vitória seguida no Brasileirão. Para isso, precisa ganhar do Internacional, neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio, pela 29.ª rodada.

A atual sequência de vitórias esmeraldina já é a maior ao longo de todo o campeonato e fez o time não só deixar a lanterna como subir para a 18.ª colocação, ultrapassando Botafogo e Coritiba. É um importante movimento na corrida para fugir da Série B. O Goiás tem 26 pontos e ainda sonha com a possibilidade de seguir na Série A. "Continuo afirmando, até porque nós conhecemos os atletas, estudamos a tabela e confiamos no nosso trabalho, que não vamos cair", disse o técnico Glauber Ramos.

Em relação ao time que ganhou do Coritiba, por 2 a 1, no Couto Pereira, a dupla da comissão técnica formada por Glauber Ramos e Augusto César deve realizar apenas uma alteração. O experiente Fernandão está de volta após cumprir suspensão e entrará no lugar de Vinícius Lopes no ataque.

O zagueiro Iago Mendonça recebeu o terceiro cartão amarelo e está de fora, mas, como ele vem sendo reserva, a defesa continuará sendo formada por David Duarte, Fábio Sanches e Heron.