Embalado, Grêmio encara jogo decisivo no Maracanã

Embalado pela grande vitória no clássico contra o Inter, no último domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio encara outra decisão nesta quinta-feira. A partir das 21h30, enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Grêmio considera o empate um bom resultado nesta quinta-feira, ainda mais se o placar tiver gols. Assim, o time gaúcho espera decidir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil no jogo de volta, marcado para o dia 5 de maio, no Estádio Olímpico.

No jogo desta quinta-feira, o técnico Silas terá o desfalque de dois jogadores considerados titulares. As baixas são o zagueiro Mário Fernandes, com dores no ombro direito, e o volante Ferdinando, com uma lesão na coxa. Assim, Ozéia e Adilson devem jogar.

Apesar das substituições óbvias, Silas alimenta um mistério na escalação gremista. Como o meia Douglas volta ao time, depois de cumprir suspensão no Gre-Nal de domingo, sobre apenas uma vaga na armação: a disputa está entre Hugo e Leandro.