Embalado, Grêmio pega Bahia quase com força máxima para ameaçar líderes

O Grêmio nunca escondeu que faturar o tetracampeonato da Copa Libertadores sempre foi o seu objetivo principal em 2018, mas o clube não deixa de sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E embalado por três vitórias consecutivas na competição, encara o Bahia, às 21 horas, neste sábado, no seu estádio, com a intenção de mostrar ser um dos principais candidatos a levar a taça.

Ao contrário do que fez em rodadas anteriores, o Grêmio não vai poupar quase ninguém diante do Bahia. Após golear o Atlético Tucumán por 4 a 0, na terça-feira, em casa, se classificando às semifinais da Libertadores, o técnico Renato Gaúcho decidiu escalar o que possui de melhor, já que não terá o desgaste da viagem, por atuar na sua arena, e também não contará com compromissos tão cedo pelo torneio continental, em que só voltará a atuar no dia 23.

Com quase todos os titulares à disposição, Renato deve voltar a escalar o Grêmio com um centroavante fixo, esquema que ficou de lado nos duelos com o Atlético Tucumán muito em função da ausência de Jael, que passou por artroscopia no joelho direito há menos de um mês e fez a sua volta ao time no segundo tempo da partida de terça-feira, marcando um gol de pênalti.

A outra novidade estará na lateral direita. Léo Moura deverá ser o único jogador poupado por Renato, com a sua vaga sendo ocupada por Leonardo. E a outra baixa será o volante Ramiro, que ainda se recupera das dores no joelho direito que já o deixaram de fora do último confronto com o Atlético Tucumán. E ele terá sua vaga ocupada por Maicon, que estava suspenso no duelo com os argentinos.

Além disso, Renato utilizará o argentino Kannemann e o atacante Everton, ambos convocados para defender as suas seleções nacionais, e que serão adversários em amistoso na Arábia Saudita. No primeiro turno, na Fonte Nova, o Grêmio venceu o Bahia por 2 a 0.