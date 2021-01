Embalado, Grêmio quer tirar proveito de desgaste do Palmeiras para entrar no G-4

Em prévia da final da Copa do Brasil, a ser disputada em fevereiro, Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, em São Paulo, pela abertura da 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho quer tirar proveito do desgaste físico do rival paulista, que vem em uma maratona de jogos, e busca o triunfo para ganhar fôlego na briga pelo título.

O Grêmio não perde há 14 jogos no Brasileirão, está invicto há mais de dois meses e conseguiu decolar na competição. A equipe ocupa o quinto lugar com 49 pontos e, se vencer o duelo no estádio Allianz Parque, assumirá a terceira colocação provisoriamente e ficará a quatro pontos do líder São Paulo. O último revés foi no dia 11 de outubro diante do Santos, para o qual também foi eliminado na Copa Libertadores.

O compromisso é direto na briga pelas primeiras posições porque o Palmeiras aparece em sexto, com 47 pontos e dois jogos a menos. Das 10 rodadas restantes, o time tricolor ainda encara os outros quatro postulantes ao título: São Paulo, Internacional, Atlético-MG e Flamengo.

O técnico Renato Gaúcho ficou lado a lado com Abel Ferreira na coletiva de imprensa após o sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Ele elogiou o treinador português e a sua equipe. "Palmeiras tem um grande plantel, grandes jogadores", resumiu. "Abel está fazendo um grande trabalho, é jovem, inteligente, tem sabedoria para saber como ganha", completou.

Já o zagueiro argentino Kannemann descartou que a partida desta sexta-feira seja prévia da final da Copa do Brasil. "É um jogo de Brasileiro, os dois times estão procurando a vitória para conseguir ficar lá em cima. Será um bom jogo. Se será prévia ou não da Copa do Brasil, não sei. Mas que será um jogo onde os dois times vão tentar ganhar e conseguir os três pontos, isso estou seguro", declarou.

O defensor não deve ter Pedro Geromel ao seu lado na zaga novamente. Em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, ele não participou dos últimos treinamentos e a tendência é de que continue fora e só retorne diante do Atlético-MG. Com isso, Rodrigues deve ser mantido na retaguarda. David Braz fica como opção.

O volante Lucas Silva e o zagueiro Paulo Miranda cumprem suspensão e também estão fora do confronto em São Paulo. O lateral-direito Leonardo continua no departamento médico e não tem previsão de volta aos gramados.

Por outro lado, o treinador terá os retornos de Maicon e Luiz Fernando. O meio-campista está livre de um desconforto muscular na panturrilha esquerda e treinou sem dores nos últimos dias. Já o atacante está recuperado da covid-19. Os dois, porém, devem começar entre os reservas. Com o experiente volante no banco, a tendência é de que Darlan seja titular ao lado de Matheus Henrique.