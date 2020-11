Embalado, Grêmio recebe o Ceará e persegue 7ª vitória seguida na temporada

Em grande fase, o Grêmio vai atrás da sétima vitória consecutiva na temporada. O desafio deste sábado, às 19 horas, é contra o Ceará, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho tenta manter o embalo para subir ainda mais na tabela e se aproximar dos líderes da competição.

Os comandados de Renato Gaúcho vêm de três vitórias pelo Brasileirão e outras três pela Copa do Brasil. No torneio por pontos corridos, o time gaúcho aparece no oitavo lugar, com 30 pontos, mas não está longe do líder e arquirrival Internacional. Apenas seis pontos separam as duas equipes.

Com a proximidade do duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cuiabá, marcado para quarta-feira, às 16h30, a tendência é de que o técnico Renato Gaúcho preserve alguns jogadores neste sábado. No primeiro jogo, no Mato Grosso, a equipe tricolor venceu por 2 a 1.

Pedro Geromel e Diego Souza são dois atletas que devem ficar fora do jogo e Rodrigues e Churín podem ganhar uma oportunidade entre os titulares. O volante Lucas Silva também pode ganhar descanso, o que abriria vaga para Darlan no meio de campo.

Jean Pyerre atuou nos últimos dois jogos como titular, e é outro atleta cogitado para ser poupado. Em grande fase, o meio-campista cresceu na temporada ao superar dramas, como três lesões seguidas e o fato de quase ter perdido o pai, diagnosticado com covid-19. Recentemente, ele ganhou a camisa 10 a pedido de Renato Gaúcho. Se não jogar, Isaque aparece como opção.

Os desfalques certos são o zagueiro Kannemann e o lateral-direito Orejuela, que estão com as seleções da Argentina e Colômbia, respectivamente. Com isso, Victor Ferraz não deve ser poupado, já que é o único lateral à disposição. Robinho fez uma atividade de recondicionamento durante a semana e é provável que continue fora.