Embalado, Grêmio visita o Santos em busca de uma vaga no G6 do Brasileirão

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Grêmio visita o Santos neste domingo, às 19h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 31.ª rodada, com o objetivo de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. A tarefa não deve ser fácil, já que o time alvinegro também vive bom momento e vem de três triunfos seguidos.

Depois de derrotar o Atlético Paranaense por 1 a 0, em duelo direto pela zona de classificação à Copa Libertadores, o Grêmio subiu para a sétima colocação com os mesmos 46 pontos do Fluminense, o sexto. A equipe carioca, no entanto, tem melhor saldo de gols (5 a 2) e por isso está na frente.

O técnico Renato Gaúcho não confirmou a escalação da equipe. Mas deve ficar mais uma vez sem poder contar com o goleiro Marcelo Grohe, que sofre com um problema na planta do pé esquerdo. O jogador tentou ir a campo durante a semana, mas retornou para a fisioterapia. Bruno Grassi segue entre os titulares.

A boa notícia é que o atacante equatoriano Miller Bolaños se recuperou das dores no púbis e deve começar entre os titulares. A tendência é que ele entre no lugar de Pedro Rocha, autor do gol da vitória na última partida. No entanto, há a possibilidade de Bolaños substituir Luan.