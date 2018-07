Embalado, Inter joga contra o Paysandu para assumir a liderança da Série B

Embalado por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, o Internacional vai em busca do sexto triunfo nesta sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Paysandu, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada. Este feito não acontece desde 2014, quando ganhou seis jogos pelo Campeonato Gaúcho, um pela Copa do Brasil e outro no Brasileirão seguidamente. Mais de 30 mil torcedores devem empurrar o time para uma nova vitória no Beira-Rio e festejar a liderança, só ocupada na primeira rodada.

Se vencer, além de manter a boa sequência, o clube gaúcho garante a liderança, afinal o América-MG, atual primeiro colocado, já atuou e empatou por 0 a 0 com o Criciúma na terça-feira, no Independência. O time dirigido por Guto Ferreira é o segundo colocado, com 39 pontos, dois a menos que os mineiros, com 41. O Paysandu, por outro lado, está apenas na 14.ª posição, com 27 pontos, mais preocupado em se distanciar da zona de degola. No primeiro turno, em partida realizada no Mangueirão, em Belém, os paraenses venceram por 1 a 0.

Guto Ferreira poderá repetir a escalação pela quarta vez consecutiva. O meia Camilo e o atacante Nico López continuam como opções de luxo no banco de reservas. Mesmo assim, o treino desta tarde foi realizado com portões fechados, segundo o comandante para acertar alguns detalhes como jogadas ensaiadas.

A aposta, mais uma vez, é na solidez defensiva. O Inter tem a melhor defesa da Série B, tendo sofrido apenas 14 gols em 21 jogos. Com o treinador, o número é ainda melhor: nove gols em 18 partidas. O goleiro Danilo Fernandes acredita que o mérito não é apenas dos defensores, mas de todo o elenco. "A marcação pressão, a marcação alta. Está sendo o diferencial essa entrega de todos, do Damião, do Sasha, enfim, de todo o time", disse, dividindo a responsabilidade.

Com a defesa fechada, o Inter também tem funcionado no ataque. Nas suas cinco vitórias, foram marcados 13 gols. A última foi sobre o CRB, por 3 a 0, em Maceió. Antes tinha batido fora o Guarani, por 2 a 0, e vencido em casa Oeste (2 a 0), Goiás (3 a 0) e Londrina (3 a 1). O maior artilheiro é William Pottker, com sete gols, que tem agora a responsabilidade dividida com Leandro Damião e Eduardo Sasha.

O Paysandu embarcou para a capital gaúcha com novidades. O técnico Marquinhos Santos poderá contar com o lateral Ayrton e o atacante Bergson, que ficaram de fora da última rodada, no empate sem gols com o Paraná. O ex-palmeirense deve ficar como opção, já o segundo tem chances de iniciar a partida.

Com dores na coxa direita, o goleiro Emerson, que já havia sido poupado dos exercícios ao longo da semana, não viajou com os demais. Já o zagueiro Gualberto se recupera de uma cirurgia realizada na última segunda-feira no olho direito e também está fora.