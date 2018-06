Embalado, Inter recebe o Sport em busca da quarta vitória seguida no Brasileirão

O Internacional entra em campo neste sábado, às 16 horas, contra o Sport, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em busca de manter o embalo no Campeonato Brasileiro e alcançar a quarta vitória seguida. Após oito rodadas, o time gaúcho soma 14 pontos e ocupa o quinto lugar na tabela de classificação.

A última derrota do Inter foi na quarta rodada do torneio. Na ocasião, o time comandado por Odair Hellmann perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no Rio. Na partida seguinte, enfrentou o Grêmio, na Arena Grêmio, mas conseguiu empatar por 0 a 0 com o rival de Porto Alegre, que era considerado favorito para o duelo.

A partir daí, duas vitórias no Beira-Rio, contra Chapecoense e Corinthians, e uma contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, que representou o primeiro triunfo fora de casa do Inter no Brasileirão. Diante desse cenário, Victor Cuesta exaltou a boa fase do time.

"Estamos jogando bem. A gente está se dedicando dentro de campo, todo mundo está se ajudando. Dentro de casa a gente encontrou uma regularidade que a gente não tinha fora. Conseguimos uma vitória fora de casa e agora é continuar assim", receitou o argentino.

Se longe do Beira-Rio o Inter oscila na competição, o aproveitamento dentro de seu estádio é quase perfeito até aqui, com apenas um empate a se lamentar. Se derrotar o Sport, o time gaúcho pode alcançar a quarta vitória em cinco jogos como mandante no Brasileirão.

Suspensos contra o Vitória, o lateral-esquerdo Iago e o centroavante Leandro Damião deverão voltar ao time escalado por Odair Hellmann, que fechou o último treinamento do elenco, realizado na sexta-feira. Quem deve perder as vagas entre os titulares são Uendel e Rossi, substitutos da dupla ausente no último compromisso.