Embalado, Inter se reapresenta com retornos de Musto e Heitor

Com a confiança elevada a liderança, ainda que provisória, do Brasileirão nas mãos, o Internacional se reapresentou nesta segunda-feira com novidades. Recuperados de problemas físicos, o volante Musto e o lateral-direito Heitor retornaram aos trabalhos e podem reforçar a equipe gaúcha na Copa Libertadores.

Musto se reabilitou de uma contusão no quadril, enquanto Heitor reclamava de dores na coxa direita. De volta ao time, a dupla será avaliada pelo departamento médico na terça-feira para saber se tem condições de jogar. Se forem aprovados, vão integrar a delegação que viajará na quarta para Santiago, no Chile.

Em solo chileno, o Inter vai enfrentar na quinta a Universidad Católica, no Estádio San Carlos de Apoquindo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time brasileiro precisa de ao menos um empate para conquistar sua classificação às oitavas de final.

Para tanto, o time comandado por Eduardo Coudet conta com a confiança em alta. No domingo, o Inter bateu o Vasco com tranquilidade, por 2 a 0, no Beira-Rio, e assumiu a liderança provisória do Brasileirão.

Um dia depois, o grupo se reapresentou para atividades de recuperação física. Os titulares fizeram exercícios regenerativos e correram pelo gramado do CT do Parque Gigante. Os demais jogadores foram a campo para uma atividade com bola.