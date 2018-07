Embalado, Juninho não quer descanso no Palmeiras

"Eu quero sempre jogar, ainda mais um clássico. Independentemente do time que o Corinthians entrar, eles têm um grupo muito bom. O Felipão não falou em poupar. Espero que ele não poupe porque eu quero jogar", desejou o jogador, que não ouviu o treinador, logo após o empate com Coritiba, quinta à noite, dizer que deve poupar alguns titulares no clássico.

O lateral, que chegou no começo do ano, vindo do Figueirense, e que logo caiu no gosto da torcida, sabe que o clássico, ainda que esvaziado, é sempre importante. "Os dois clubes vivem um momento muito bom fora do Campeonato Brasileiro. Até falaram pouco do clássico nesta semana. Mas sabemos da grandeza do clássico e da nossa situação no Campeonato Brasileiro. Espero que possamos sair com a vitória", afirmou Juninho, lembrando que os dois times estão na zona de rebaixamento.

Com relação à final da Copa do Brasil, Juninho disse não se importar em ter que decidir a competição na casa do Coritiba, como determinou o sorteio realizado nesta sexta-feira."Conseguimos chegar a uma final que tanto sonhamos no início do ano. O fator campo não importa neste momento. Lógico que gostaríamos que continuasse da mesma forma que estava (primeira partida fora de casa), mas não vai ser. Todos nós queremos este título e não vamos deixar escapar", prometeu o jogador.