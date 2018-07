Embalado, líder Cruzeiro repete time em visita ao Goiás

BELO HORIZONTE - Animado com a boa campanha que rendeu ao Cruzeiro a liderança ao término do primeiro turno do Brasileirão, o técnico Marcelo Oliveira confirmou que vai repetir a escalação nesta quarta-feira, quando visita o Goiás, a partir das 21 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 20ª rodada. Ele gostou do time na vitória sobre o Flamengo, domingo, no Mineirão.

Grande reforço na temporada, o meia-atacante Júlio Baptista será poupado novamente nesta quarta-feira. Ele já não atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo e deve manter o trabalho para aprimorar a forma física. Assim, a previsão é de que esteja à disposição de Marcelo Oliveira para o jogo contra o Atlético-PR, no próximo sábado, no Mineirão.

Além de Júlio Baptista, o único desfalque confirmado do Cruzeiro para a partida desta quarta-feira é o atacante argentino Martinuccio. Ele está vetado pelos médicos, para se recuperar de lesão no pé ocorrida no início do mês. Já o volante Nilton revelou que ainda sente dor no tornozelo, por causa de uma contusão, e que jogou "no limite" no domingo - mesmo assim, deve jogar.

"Temos oportunidade de, mais uma vez, tentar nos distanciar mais na liderança", afirmou Nilton, referindo-se aos quatro pontos que separam o Cruzeiro do segundo colocado Botafogo na classificação do Brasileirão (40 a 36).