Embalado no Brasileirão, Figueirense joga contra o Botafogo em Juiz de Fora Embalado por desbancar o Internacional da liderança com uma vitória por 3 a 2 na última rodada, o Figueirense encara o Botafogo nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.