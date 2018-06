Embalado pela Recopa, Grêmio inicia defesa do título da Libertadores no Uruguai

O Grêmio inicia a caminhada pela defesa do título da Copa Libertadores nesta terça-feira. Em busca de ser o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato da competição, o time gaúcho estreará no Grupo 1 diante do Defensor, às 19h15 (de Brasília), no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai.

Será o retorno da equipe à Libertadores após o título conquistado em novembro do ano passado, com a histórica vitória sobre o Lanús na final. Um dos heróis daquela conquista, o goleiro Marcelo Grohe falou sobre a ambição de levar o Grêmio ao inédito tetracampeonato do torneio entre os brasileiros.

"A gente sabe o quanto é difícil ganhar uma Libertadores e conseguimos este feito. Agora temos a oportunidade de transformar o Grêmio no primeiro brasileiro a ganhar quatro vezes a Libertadores. É uma longa estrada, assim como no ano passado. Mas acho que nossa equipe está preparada, ciente de todos os desafios", declarou.

Depois de um início complicado de temporada, o Grêmio chega para a partida embalado. Afinal, faturou outro título continental na semana passada, quando derrotou o Independiente nos pênaltis, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e conquistou a Recopa Sul-Americana. Marcelo Grohe, mais uma vez, foi o herói.

Se Marcelo Grohe chega para esta edição da Libertadores ainda como um dos destaques do Grêmio, o time titular terá algumas alterações em relação àquele que foi campeão no ano passado. O lateral-direito Edílson, o atacante Fernandinho e o atacante paraguaio Lucas Barrios deixaram o clube. Entraram Madson, Everton e Cícero, respectivamente. Arthur, lesionado, será substituído por Maicon.

Cícero, aliás, tem sido titular no comando de ataque gremista, improvisado, mas pode ser sacado para a entrada de Jael. O atacante está mais acostumado a atuar na posição e finalmente desencantou com a camisa do clube no último sábado na vitória por 3 a 0 sobre o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho.

Independente da escalação, o Grêmio sabe o clima que vai encontrar em Montevidéu. O Defensor tem pouca torcida na cidade e aposta em seu estilo aguerrido e no acanhado estádio para incomodar os adversários. O Luiz Franzini tem capacidade para apenas 18 mil torcedores e é localizado em uma praça na capital uruguaia.

O Defensor volta à Libertadores após quatro anos de ausência. No Torneio Apertura uruguaio, ocupa a quinta colocação após quatro jogos, com sete pontos, e vem de empate por 1 a 1 com o Rampla Juniors.