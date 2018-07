Embalado pelo título carioca, Vasco volta à elite na partida contra o Goiás Embalado pela conquista do Campeonato Carioca, o Vasco reestreia na elite do futebol nacional diante do Goiás, neste domingo, às 18h30, no estádio de São Januário, no Rio. O título estadual dá ânimo à equipe do técnico Doriva, que na última sexta-feira pregou uma campanha "equilibrada" do time no Campeonato Brasileiro.