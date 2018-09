Embalado por 38 mil, Corinthians espera repetir efeito da final do Paulistão

O elenco do Corinthians terá nesta terça-feira uma prévia da força que virá das arquibancadas no o duelo com o Flamengo no dia seguinte, que vale vaga na final da Copa do Brasil. A expectativa é que 38 mil torcedores compareçam à Arena para acompanhar o último trabalho antes do confronto mais importante da temporada.

Neste ano, o time alvinegro fez outro treino aberto, que aconteceu antes do confronto com o Palmeiras pela decisão do Campeonato Paulista. O elenco trabalhou empurrado por cerca de 37 mil torcedores em uma sexta-feira e, no domingo, venceu o arquirrival por 1 a 0, fora de casa, no tempo regulamentar. Depois obteve nova vitória nos pênaltis por 4 a 3 e garantiu a taça do Estadual.

Desta vez a Fiel deve lotar a Arena novamente. Os torcedores esgotaram os ingressos para o treino, que puderam ser trocados por um quilo de alimento. O trabalho está marcado para começar às 15h30, mas os portões serão abertos para os torcedores a partir das 13h.

Durante o treino, o técnico Jair Ventura definirá o time que vai encarar o Flamengo, já que na reapresentação do elenco no dia anterior apenas os reservas foram a campo. A tendência é que ele repita o time que empatou por 1 a 1 com o Internacional no domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A exceção na escalação pode ser o retorno do volante Ralf, que estava suspenso, na vaga de Gabriel. O setor ofensivo deverá ser o mesmo, com Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero.