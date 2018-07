Embalado por 6 vitórias seguidas, Internacional faz duelo gaúcho contra Juventude

Se abriu mão da Copa da Primeira Liga e atuou contra o Atlético Mineiro, nas quartas de final, com um time reserva, no Campeonato Brasileiro da Série B o Internacional vive o seu melhor momento. São seis vitórias consecutivas e neste sábado, às 16h30, volta a campo para um duelo de gaúchos contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23.ª rodada.

Na briga direta pela primeira colocação com o América-MG, o Internacional está com 42 pontos. Já o Juventude tenta voltar à briga pelo G4 - a zona de acesso. O clube de Caxias do Sul está perto com 34 pontos, três a menos que o Ceará, atual quarto colocado.

Este vai ser o terceiro jogo entre os dois rivais na temporada. Pelo Campeonato Gaúcho, vitória em casa do Juventude por 1 a 0. Já no primeiro turno da Série B, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, empate por 1 a 1, coincidentemente na estreia do técnico Guto Ferreira.

Considerado um dos principais jogadores na recuperação do Internacional na competição, o meia D´Alessandro é desfalque certo. Com um edema na coxa direita, o argentino está entregue ao departamento médico e seu substituto imediato, Camilo, também foi vetado com dores na panturrilha direita. Os problemas não param por aí, afinal o volante Rodrigo Dourado está suspenso.

"O que se trabalha, se tende a ir para o jogo. Nunca confirmo porque em algum momento posso fazer algum tipo de mudança, por causa do adversário ou porque nossa equipe pode estar com algum tipo de problema. Então, a informação é importante", disse Guto Ferreira sem confirmar a escalação. Mas pelos treinamentos da semana, Charles ficará como primeiro volante, com Felipe Gutiérrez no lugar de D´Alessandro.

Sem o zagueiro Ruan Renato, negociado com o futebol europeu, o técnico Gilmar Dal Pozzo quebra a cabeça para encontrar o companheiro de Domingues no miolo de defesa do Juventude. O mais provável é que Maurício seja o escolhido.

O maior problema, porém, está no ataque. Artilheiro da Série B com 11 gols, Tiago Marques está se recuperando de um procedimento cirúrgico no rosto e está vetado. João Paulo ocupará a posição. Como fechou os treinamentos desde a última terça-feira, Gilmar Dal Pozzo não deu pistas sobre a escalação. Vale tudo neste confronto contra um velho rival.