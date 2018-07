Embalado por bater rival, Cruzeiro tenta superar desfalques contra o Flamengo

O triunfo de 3 a 2 sobre o arquirrival tirou a equipe da degola e a levou para o 15.º lugar com oito pontos, um a mais do que o 17.º colocado. Por isso, o time mineiro precisa seguir a sequência de resultados positivos para, nas próximas rodadas, almejar uma disputa na parte de cima da tabela de classificação.

O técnico português Paulo Bento, no entanto, terá seis desfalques. Três deles por expulsão no clássico: o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo Bryan e o volante Lucas Romero receberam cartão vermelho e terão que cumprir suspensão. O zagueiro Bruno Viana levou o terceiro cartão amarelo e também está fora.

Os outros dois problemas são por lesão. O meia Élber sofreu um edema na coxa esquerda no clássico e foi vetado. Mesmo problema do meia Robinho, que já havia desfalcado a equipe na última partida. A boa notícia é o retorno após 10 jogos do lateral-direito Mayke. Ele entra no lugar de Lucas.

Na zaga, Léo deve ser o escolhido para o lugar de Bruno Viana. Sem muitas opções na esquerda, Allano deve ser improvisado. Bruno Ramires retoma a condição de titular no meio campo. E Willian entra no lugar de Élber.

Autor de um dos gols da vitória, o primeiro dele com a camisa do Cruzeiro, o atacante colombiano Riascos minimizou as perdas. "O importante é que quem estiver em campo procure fazer as coisas bem e se entregue, se esforce, como foi na partida anterior. Os que entrarem devem fazer o mesmo trabalho de quem esteve em campo no domingo. É a força do conjunto. Isso vai ser muito importante para nós", analisou.