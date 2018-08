Embalado por Copa Sul-Americana, Botafogo encara Atlético-MG no Engenhão

Em jejum de vitórias que dura três jogos no Brasileirão, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro às 16 horas deste domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 19.ª rodada da competição. Apesar dos recentes resultados ruins no torneio, o time do técnico Zé Ricardo vem de vitória e classificação na Copa Sul-Americana.

Na última quinta-feira, o Botafogo venceu o Nacional, do Paraguai, por 2 a 0, e avançou às oitavas de final do torneio continental. O time carioca entrou pressionado para disputar a partida no Engenhão, por causa da derrota por 2 a 1 no jogo de ida.

O revés em Assunção, no Paraguai, representou a queda do técnico Marcos Paquetá, demitido após quatro jogos - três derrotas e uma vitória. Zé Ricardo foi contratado para ser o técnico do Botafogo e estreou com empate por 1 a 1 com o Paraná, pelo Brasileirão, no último domingo, em Curitiba.

"O Zé Ricardo é um profissional capacitado para fazer essas coisas e nesses dois últimos jogos nós criamos bem mais chances. Ele não quer atropelar nada, mas a equipe está evoluindo", afirma o volante Rodrigo Lindoso.

A série negativa no torneio nacional começou com uma derrota por 3 a 0 para o Internacional, fora de casa, há três domingos. Em seguida, já sem Paquetá, o interino Bruno Lazaroni comandou o time no empate por 0 a 0 com o Santos, no Engenhão, no dia 4, o mesmo em que Zé Ricardo foi contratado pelo clube.

Ainda sem os goleiros Gatito Fernández e Jefferson, machucados, Saulo vai se manter como titular contra o Atlético-MG. O volante Matheus Fernandes é desfalque porque foi expulso na última partida pelo torneio, enquanto Marcinho está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, por isso Jean e Luís Ricardo devem assumir as posições. Lesionado, Kieza dará lugar ao uruguaio Rodrigo Aguirre.