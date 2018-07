Embalado por decisão, Santos tenta reagir no Campeonato Brasileiro

A tarefa é dura, mas o Santos tenta esfriar a expectativa pela decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Pelo Brasileirão, o time joga neste domingo suas últimas fichas para voltar à Copa Libertadores – a equipe vacilou nas três últimas rodadas, perdeu lugar no G-4 e quer explorar o desespero do Vasco, no Rio, às 17h, para se manter no bloco dos líderes.

Três dias antes da final contra o Palmeiras, no Allianz Parque, a equipe vai a São Januário e precisa voltar a vencer. Os tropeços fizeram o Santos cair para o sexto lugar, ao ser ultrapassado por São Paulo e Internacional.

Quem terá a missão de interromper essa queda serão os reservas. O técnico Dorival Junior vai poupar os principais jogadores, para que possam descansar para a partida de quarta-feira.

"Mantivemos a mesma equipe em todas os jogos, mas tivemos um desgaste muito grande nas dez últimas partidas, quando jogamos em gramado molhado e com chuva", disse Dorival.

Segundo o técnico, a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro, gerou um nível de desgaste físico acima do normal, situação que vai exigir cuidados para não perder atletas para a Copa do Brasil. Alguns titulares sequer devem viajar.

A saída será optar por uma formação alternativa. Segundo o técnico, o time vai a campo com uma escalação parecida à da rodada anterior, quando perdeu por 1 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira. A aposta de Dorival é que ao contrário do que ocorreu na derrota no Paraná, o time se mostre inspirado e criativo no meio-campo.

"Tivemos um período maior para treinar o time e esperamos ter uma equipe preparada. Ainda estamos vivos na competição e vamos com esse objetivo", explicou Dorival, que lamentou ter de enfrentar o ex-clube em situação delicada.

O Santos deve ter como titular até mesmo um dos vilões da final com o Palmeiras. O atacante Nilson chutou para fora uma chance sem goleiro, mas tem o apoio de Dorival e deve formar o ataque com Geuvânio. No gol, há uma dúvida. Vanderlei deve ser poupado, mas como o reserva Vladimir foi expulso por reclamação em Curitiba, Gabriel Gasparotto poderá jogar.

A estratégia será explorar os contra-ataques para conquistar a segunda vitória como visitante no Brasileiro. O desespero do Vasco, que pode terminar a rodada rebaixado em caso de derrota, é uma das apostas do Santos para sair de São Januário com o resultado positivo.

O técnico do Vasco, Jorginho, não confirmou o time. A dúvida é entre Rafael Silva e Jorge Henrique no ataque.

FICHA TÉCNICA

VASCO X SANTOS

VASCO: Martin Silva, Madson, Aislan, Rafael Vaz e Julio Cesar; Diguinho, Serginho, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Rafael Silva) e Riascos. Técnico: Jorginho.

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Werley, Paulo Ricardo e Chiquinho; Ledesma, Leandrinho, Serginho e Léo Cittadini; Geuvânio e Nilson. Técnico: Dorival Junior

Juiz: Leandro Pedro Vuaden

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 17h

Transmissão: SporTV