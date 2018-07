Embalado por goleada, Vitória recebe o Grêmio já de olho no G6 do Brasileirão

Embalado pela goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense no último final de semana, o Vitória recebe o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 29.ª rodada, na tentativa de iniciar uma mudança de metas no Campeonato Brasileiro.

Com a inclusão de mais dois clubes brasileiros na Copa Libertadores do próximo ano, o G4 virou G6. Por isso, o time baiano, que vai se afastando da zona do rebaixamento, pode começar a vislumbrar um lugar na competição continental.

Atualmente, o Vitória ocupa o 13.º lugar com 35 pontos, a quatro de distância do Figueirense, o 17.º e primeiro das equipes da degola, e a sete do Atlético Paranaense, o sexto colocado e que agora está garantido na Libertadores.

Para a partida contra o time tricolor, o meia Cárdenas continua de fora por causa de um edema na coxa. A única novidade na lista de relacionados é a presença do atacante Vander, que cumpriu suspensão na última partida. No entanto, ele deve ficar no banco e o setor ofensivo será formado por Kieza, Marinho e Zé Eduardo.