Embalado por goleadas, Palmeiras busca em Goiânia primeira vitória no Brasileirão

Se no Paulistão a defesa era um dos trunfos do Palmeiras, neste momento da temporada, o time de Abel Ferreira aposta no poderio ofensivo para vencer a primeira partida no Brasileirão. Embalado por goleadas recentes na Libertadores, a equipe abre a segunda rodada da competição nacional neste sábado, às 16h30, diante do Goiás, em Goiânia.

O time joga em Goiânia a fim de somar seus primeiros pontos no torneio depois que levou 3 a 2 do Ceará na estreia. Abel ironizou quem dizia que o Palmeiras era retranqueiro e aprimorou o desempenho ofensivo do time, que ampliou o seu repertório de jogadas e é capaz de chegar ao gol adversário de diversas maneiras.

As goleadas sobre São Paulo (Paulistão), Deportivo Táchira e Independiente Petrolero (Libertadores) - 4 a 0, 4 a 0 e 8 a 1, respectivamente - fizeram do Palmeiras o time com o melhor ataque entre todos os clubes da Série A na temporada. São 44 bolas na rede em 21 partidas, o que resulta numa média de 2,10 gols por jogo.

Essa média aumentou graças especialmente ao talento de Raphael Veiga, o artilheiro da equipe em 2022, com 13 gols, e à fase iluminada de Rafael Navarro. O centroavante demorou a desencantar, mas quando o fez, desandou a balançar as redes. São seis gols em duas partidas na Libertadores que lhe garantiram a artilharia da competição. Ele quer se tornar o 9 que a torcida e Abel tanto pedem à diretoria e pode ser titular neste sábado.

O zagueiro Luan é o único desfalque. A equipe deve jogar com todos os titulares em Goiânia. Boa parte deles descansou no último duelo da Libertadores. Apenas Weverton e Gómez iniciaram a goleada diante do Petrolero - Veiga e Rony entraram no segundo tempo da histórica goleada.

"O primeiro jogo do Brasileiro não foi como esperávamos e agora contra o Goiás será mais uma partida difícil. É só impormos nosso ritmo de jogo e todos nós estamos mentalizando a partida para voltarmos com um bom resultado", disse Rony.

No Goiás, a prioridade também é reagir. O time esmeraldino levou 3 a 0 do Coritiba em seu primeiro compromisso no Brasileirão e estreia contra o Palmeiras o técnico Jair Ventura, que comandou apenas dois treinamentos antes da partida.

"Vim não só pela grandeza do clube e pela estrutura, mas também pelo elenco, no qual acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria sentado nessa cadeira", afirmou o treinador.

GOIÁS X PALMEIRAS

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Sidnei, Reynaldo e Danilo Barcelos; Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Elvis; Apodi (Luan ou Diego), Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS - Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC/Fifa)

HORÁRIO - 16h30

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro

TRANMISSÃO - Premiere.