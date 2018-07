Embalado por reforços, Atlético-PR busca reação no Brasileirão contra Ponte Preta

Depois de anunciar nesta semana dois novos reforços, o Atlético Paranaense busca aproveitar o embalo extra para reagir no Campeonato Brasileiro já neste domingo contra a Ponte Preta, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 16.ª rodada.

Um dos reforços é o volante chileno Esteban Pavez, jogador de 27 anos que pertencia ao Colo-Colo, do Chile. E o outro é o atacante Ribamar, de 20 anos, que estava no Munique 1860, da Alemanha.

Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Ribamar aparece como grande esperança de gols, ainda mais depois do empate por 0 a 0 com o Botafogo, em Curitiba. Foi a quinta partida consecutiva sem vitória do time paranaense na competição, sequência que o deixou apenas com 17 pontos, lutando contra o rebaixamento.

Se pode contar com o atacante, o técnico Fabiano Soares não terá o volante Otávio e o meia argentino Lucho González, suspensos. Jonathan e Eduardo Henrique, lesionados, ainda são dúvida. "Temos agora um jogador de área, que é o Ribamar, que pode nos dar o gol que está faltando. O Atlético está depositando a ficha em bons jogadores", elogiou o treinador.