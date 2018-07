Embalado por semana 'bem diferente', Paulinho espera manter boa fase no Vasco

O atacante Paulinho de 17 anos foi o jogador do Vasco mais badalado na semana que antecedeu ao duelo contra o Atlético-PR, marcado para esta segunda-feira, às 20h, em Volta Redonda, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A jovem promessa concedeu entrevista coletiva após o treino deste domingo à tarde e falou sobre a expectativa de voltar a campo após ter marcado os dois gols do time carioca na vitória sobre o Atlético Mineiro, por 2 a 1, na rodada anterior do Brasileirão.

"Foi uma semana bem diferente pelos gols que marquei, mas já passou. Foi somente um jogo e sei que ainda tenho muita coisa pela frente para conquistar", comentou. "Agora não jogaremos em casa, mas estaremos próximos do Rio de Janeiro e vamos ficar felizes com a presença da torcida", complementou.

O técnico Milton Mendes não confirmou a escalação do Vasco, mas Paulinho ganhará nova chance entre os titulares. "Estou mais à vontade no grupo. No início fiquei um pouco acanhado, mas fui ganhando a confiança aos poucos e estou bem integrado. O time está tranquilo, consciente e concentrado no que tem de fazer no jogo para colocar em prática o que foi treinado", concluiu.

O Vasco poderá encostar no G6 (zona de classificação para a Libertadores) em caso de vitória. O provável time que deve entrar em campo nesta segunda-feira terá a seguinte formação: Martín; Gilberto, Rafael Marques, Jomar e Ramon; Jean, Bruno Paulista, Guilherme, Mateus e Paulinho; Paulo Vitor.