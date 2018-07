Embalado por título, Vasco busca classificação na Copa do Brasil contra o CRB

A classificação cruzmaltina pode ser definida nesta quarta-feira, caso o time consiga vencer por dois ou mais gols de diferença. Se não conseguir, os dois times se enfrentam no próximo dia 18, no estádio de São Januário, no Rio.

Após ter recusado proposta para assumir o Cruzeiro, o técnico Jorginho traçou alguns objetivos na temporada e colocou a Copa do Brasil como uma das prioridades. O treinador tanto quer o título que usará força máxima para encaminhar a classificação e ter uma semana livre após uma sequência difícil de jogos, com as finais do Campeonato Carioca.

O colombiano Riascos, cujo contrato se encerra neste fim de semana, viajou com a equipe e está confirmado entre os titulares. Apesar do imbróglio, Jorginho ainda acredita na renovação do empréstimo com o jogador para que ele possa permanecer no clube até o final da temporada. O zagueiro Luan, com dores musculares, não participou do último treinamento, mas não deve ser problema para o jogo.

Também campeão estadual e na expectativa de começar a Série B no fim de semana, o CRB não tem nenhum problema para o confronto e aposta em Neto Baiano, jogador que recebeu elogios de Jorginho. Ex-jogador do Cruzeiro, o meia Gérson Magrão está regularizado e pode ser uma das novidades do técnico Mazola Júnior para surpreender o Vasco.