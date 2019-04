Embalado por título e classificação, Bahia recebe o Corinthians na Fonte Nova

O Bahia receberá o Corinthians neste domingo, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, embalado pela conquista do título estadual e também pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O problema é que do outro lado o time alvinegro tem as mesmas motivações - foi tricampeão paulista e avançou no torneio mata-mata.

Em comum, as equipes também chegam desgastadas fisicamente. As dúvidas no Bahia ficam por conta do goleiro Douglas e do meia-atacante Élber, ambos com problemas musculares.

A boa notícia é que o time tricolor deve contar com o retorno do zagueiro Lucas Fonseca, que ficou fora da derrota para o Londrina por 2 a 1, fora de casa, na última quinta-feira - apesar do tropeço, o time tricolor avançou na competição mata-mata porque havia vencido o primeiro duelo por 4 a 0. Outro que participou da atividade foi o volante Elton, liberado da última partida para resolver problemas particulares.

O volante Ramires, que chegou a ser sondado pelo Corinthians no início do ano, aposta no apoio dos torcedores para estrear com vitória. "Em casa é uma emoção a mais, o torcedor apoia a gente do início ao fim. Vai ser um jogo bastante difícil. O Corinthians é campeão paulista, e a gente campeão Baiano. Se Deus quiser, vamos sair com o triunfo de lá", comentou.