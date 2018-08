Embalado por vitória na Sul-Americana, Fluminense encara o Bahia no Maracanã

Embalado pela vitória por 2 a 0 na Copa Sul-Americana diante do Defensor, do Uruguai, o Fluminense muda a chave das competições e volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time recebe o Bahia no Maracanã, às 19 horas, pela 17.ª rodada.

+ Digão ganha camisa do Flu por marca centenária e celebra gol: 'Noite especial'

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Após a Copa do Mundo e sob o comando de Marcelo Oliveira, a equipe venceu duas partidas, empatou uma e vem de derrota para o Ceará no torneio nacional. O time ainda busca um equilíbrio, mas tem evoluído e conseguiu subir na tabela, apesar de ainda estar longe dos primeiros colocados no momento, com 19 pontos.

O principal destaque do Fluminense nesta temporada, até quando o time está mal, é o centroavante Pedro. O jovem é o artilheiro do torneio nacional e foi observado pelos auxiliares do técnico Tite na vitória sobre o Defensor. Matheus Bachi e Fernando Lázaro assistiram à partida, o que coloca a promssa do clube no radar da seleção brasileira.

"Fico feliz pela seleção estar me acompanhando. Mas o trabalho tem que continuar da maneira que vem sendo feito. Se for bem feito, vão abrir portas. Trabalho para o Fluminense e não para aparecer. Vi nas notícias que eles vinham. Não mudo meu jeito de jogar. Meu foco é jogar bem aqui para que se Deus quiser virem coisas boas na frente", declarou Pedro.

O único desfalque de Marcelo Oliveira é o lateral-direito Gilberto, que recebeu o terceiro amarelo contra o Ceará e terá de cumprir suspensão. Léo será o titular no duelo. Por outro lado, na frente, Marcos Júnior, que não encarou o Ceará, volta ao ataque para atuar ao lado de Pedro.

O outro atacante pode ser Junior Dutra ou Matheus Alessandro. O primeiro vinha sendo titular, mas sentiu um desconforto muscular que o tirou do duelo da Sul-Americana e ainda é dúvida. Assim, Matheus Alessandro pode seguir no time titular. Luciano e o jovem Pablo Dyego também são opções.