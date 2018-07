Embalado por vitória no Gre-Nal, Inter encara o Fluminense para chegar ao G4 Embalado pela vitória sobre o arquirrival Grêmio, o Internacional visita o Fluminense neste sábado, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio, para alcançar o G4 do Campeonato Brasileiro. A dois jogos do término da competição, o time colorado é o atual quinto colocado, com os mesmos 56 pontos do São Paulo, que é o quarto.