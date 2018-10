Embalado, Santos deve ter trio de ataque no clássico contra o Corinthians

Com duas vitórias consecutivas por 1 a 0, sobre Atlético-PR e Vitória, o Santos vem embalado para a disputa do clássico com o Corinthians, sábado, às 19 horas, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Brasileirão. O técnico Cuca deverá escalar um ataque com três jogadores: Derlis González, liberado pela seleção do Paraguai, Gabriel e Bruno Henrique.

Gabriel, que tem bom retrospecto diante do rival - em nove jogos, soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas -, diz estar motivado e espera grande apoio da torcida. "Os jogadores querem muito essa vitória, estamos vindo de uma semana boa de treinamentos e queremos concluir com chave de ouro. Esperamos que o Pacaembu esteja lotado e que possamos fazer uma boa partida para sairmos vitoriosos."

Apesar de ser o artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, em 27 jogos disputados, Gabriel diz que está mais preocupado em conquistar a vitória do que em fazer gols. "Eu sempre tento ajudar o time. Uma das minhas funções em campo é fazer gols, mas obviamente isso é dividido com toda a equipe. Acredito que podemos fazer um bom jogo e sair vitoriosos. Precisamos vencer independentemente de quem faça o gol."

Apesar da derrota sofrida pelo rival no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na quarta-feira, Gabriel espera um jogo difícil diante do Corinthians. "Será um jogo complicado. O Corinthians tem um time muito bom, muito bem qualificado. Acredito que será uma partida de poucas chances e que quem errar menos conseguirá a vitória", afirmou o atacante. "Podemos ganhar uma boa moral e ficar próximo do G6 com uma vitória."

O Santos é o oitavo colocado do Brasileirão, com 39 pontos, seis a menos que o sexto colocado, Atlético-MG, primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores.

O provável time do Santos para iniciar o clássico deve ter: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Gustavo Henrique e Dodô; Renato (Yuri), Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González, Gabriel e Bruno Henrique. O Santos treina nesta sexta-feira à tarde, no Pacaembu.