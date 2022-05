Santos encara Cuiabá para não perder contato com líderes do Brasileirão e manter embalo

Embalado após a importante vitória sobre a Universidad de Quito pela Copa Sul-Americana, o Santos encara o Cuiabá neste domingo, às 18 horas, na Vila Belmiro, para não perder contato com líderes do Brasileirão.

As duas equipes somam sete pontos cada e precisam da vitória para continuarem nas primeiras colocações ao final da quinta rodada. Ano passado, o time de Mato Grosso saiu invicto dos confrontos contra os santistas, ao somar uma vitória e um empate.

Santos e Cuiabá buscam recuperar os pontos perdidos na rodada anterior, quando os paulistas perderam para o São Paulo, no Morumbi, enquanto os mato-grossenses só empataram, em seus domínios, diante do Atlético-GO.

O técnico Fabián Bustos não poderá contar com o atacante Ângelo, que ainda se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Com isso, o setor ofensivo deverá ter Marcos Leonardo e Johan Julio.

O time santista vai entrar em campo descansado, após boa parte dos titulares nem terem viajado para o Equador. A última vez que o time principal entrou em campo completo foi no clássico com o São Paulo, disputado na segunda-feira.

No Cuiabá, Pintado deverá promover a estreia do lateral-direito Daniel Guedes, que está há um mês no clube, mas precisou de tempo para readquirir a melhor forma física.

"Eu tinha a expectativa de ser relacionado um pouco antes, mas junto com a comissão técnica tomamos a melhor decisão de esperar um pouco mais e coincidiu de ser nesse jogo contra o Santos, disse o atleta, que deverá substituir João Lucas, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CUIABÁ

SANTOS - João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Maicon e Lucas Pires; Zanocelo, Rodrigo Fernández e Felipe Jonatan; Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Johan Julio. Técnico: Fabián Bustos.

CUIABÁ - Walter; Daniel Guedes, Marllon, Empereur e Uendel; Marcão Silva, Pepê, Everton e Valdívia; Felipe Marques (Alesson) e André. Técnico: Pintado.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Vila Belmiro.