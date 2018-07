Embalado, Santos terá força máxima na Copa do Brasil

Embalado pela boa campanha no Paulistão, o Santos terá força máxima para enfrentar o Guarani nesta quarta-feira, a partir das 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa da Brasil. A ordem santista é conseguir uma boa vantagem em casa para poder decidir a vaga no jogo de volta em Campinas, no dia 21 de abril.

Apesar de estar no meio da disputa da dura semifinal do Paulistão, contra o São Paulo, o técnico Dorival Júnior avisou que não poupará ninguém na Copa do Brasil. Assim, Robinho, Neymar, Paulo Henrique Ganso e até mesmo André, que sofreu uma luxação no punho direito, deverão jogar nesta quarta-feira.

"Somos jovens e não vejo problema em disputar dois jogos em uma semana. Vamos desligar do Paulista e enfrentar o Guarani sabendo que é outra competição", disse Paulo Henrique Ganso. "Quero jogar e vencer. E se for com muitos gols, será maravilhoso", completou Neymar.

Enquanto isso, Dorival Júnior prega cuidado com o Guarani. "É uma equipe que vem trabalhando forte há 15 dias e mantém cinco jogadores da base do ano passado. Vamos ter que jogar com equilíbrio e inteligência", afirmou o treinador do Santos.

SANTOS - Felipe; Wesley, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Marquinhos e Paulo Henrique; Robinho, André e Neymar. Técnico: Dorival Júnior.

GUARANI - Juliano; Valdir, Dão, Cássio e Alex Cruz; Cléber Goiano, Maycon, Walter Minhoca e Fabinho; Fabinho Almeida e Anderson Costa. Técnico: Waguinho Dias.

Árbitro: Francisco Carlos Nascimento (AL).

Horário: 21h50 (de Brasília).

TV: Band, ESPN e SporTV.

Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/ FM 107,3.

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).