Embalado, Sport visita o Palmeiras em busca de primeira vitória fora de casa

O time pernambucano é o único que ainda não triunfou longe de seus domínios no Brasileirão. Foram 15 jogos em que tropeçou fora do Recife, com seis derrotas e nove empates. Um inédito resultado positivo colocaria a equipe colada no G4 - hoje ocupa a nona colocação com 46 pontos, a três do Santos, o quarto colocado.

De olho na vaga na Copa Libertadores, o atacante André acredita em uma arrancada, motivada pelas duas vitórias sobre Atlético Mineiro e Avaí. "Nos últimos dois jogos tivemos boas atuações. Foram sete gols marcados. A equipe voltou a jogar bem e está com confiança. Eu acredito que o Sport pode ser a grande surpresa deste final de campeonato. Teremos um jogo duro contra o Palmeiras, mas queremos continuar nesse embalo".

Para a partida, Falcão não poderá contar com o meia Régis, que está com estiramento na coxa esquerda. O zagueiro Durval é dúvida. Substituído na última rodada por problema muscular, o jogador passou a semana na academia fazendo trabalho regenerativo. A boa notícia é o retorno do atacante André, que ficou de fora por questões contratuais, e do volante Rithely, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.