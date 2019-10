Embalado, Vasco desafia o Inter no Beira-Rio para mirar Libertadores

Embalado pelos bons resultados recentes, o Vasco quer se aproximar do grupo que briga por uma vaga na Copa Libertadores e tem um desafio difícil neste domingo. Enfrenta o Internacional, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas vitórias consecutivas em casa, diante de Fortaleza e Botafogo, mudaram o astral em São Januário e fizeram com que os jogadores sonhassem com "coisa boa", segundo as palavras do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Com sete pontos conquistados nos últimos três jogos, o Vasco, que soma 34 e antes só pensava em se manter na elite do futebol brasileiro, se distanciou da zona de rebaixamento e passou a pleitear um lugar entre os times que se classificam à próxima edição da Copa Libertadores.

"A confiança está lá em cima. Esses três jogos sem perder nos deram confiança. Agora podemos olhar com um pouco mais de conforto para a parte de cima da tabela. Se não vencer duas rodadas, a pressão volta, mas hoje estamos felizes pelo que apresentamos especialmente nesses últimos dois jogos em casa", afirmou Yago Pikachu.

O Vasco não conta com seu principal jogador, Talles Magno, que está com a seleção brasileira sub-17 e já desfalcou a equipe no clássico. Raul ainda se recupera de dores musculares e deve ser baixa novamente. O atacante Clayton sofreu uma lesão leve na coxa direita. O problema não é grave, mas é improvável a presença do jogador no Beira-Rio.

O colombiano Guarín, que estreou pelo time cruzmaltino contra o Botafogo, ainda não está em seu ritmo ideal e, por isso, é provável que comece no banco novamente e ganhe alguns minutos na etapa final.