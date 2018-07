Embalado, Vitória enfrenta Fluminense para se manter fora da zona de rebaixamento

O Vitória vem de quatro triunfos nos últimos cinco jogos e tentará manter a boa fase em duelo contra o Fluminense neste domingo, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os bons resultados ajudaram o time rubro-negro para deixar a zona de rebaixamento. Até a abertura desta rodada, ocupava a 16.ª colocação com 25 pontos.

O principal responsável pela mudança de ares é o técnico Vagner Mancini. Ele assumiu a equipe há seis jogos e coleciona quatro vitórias, um empate e uma derrota. Agora, o treinador avisou que está preocupado com o poderio ofensivo do Fluminense. "Os times do Abel Braga te agridem o tempo inteiro e nós temos que ter cuidado", comentou.

"É um time extremamente traiçoeiro e que arma em cima do teu erro, jogadas de muita velocidade, que é também um pouco da característica do Vitória. Então, por isso, eu espero um jogo de muitas emoções e a gente, lógico, vai ter que estar atento porque a qualidade do Fluminense é inegável", emendou.

O duelo marca a volta do Vitória ao Barradão após dois jogos em sequência fora de casa. Ambos com triunfos por 1 a 0. Primeiro a equipe bateu o Corinthians, em São Paulo, e depois o Coritiba, em Curitiba. Para a partida contra o time carioca, Vagner Mancini não poderá contar com o zagueiro Ramon, que vinha atuando como volante, e nem com o meia Yago, suspensos.

Na entrevista coletiva da última sexta-feira, o treinador confirmou Fillipe Soutto e Patric, respectivamente, como substitutos. Além disso, ele relacionou o meia Cleiton Xavier, recuperado de lesão muscular, e o atacante Kieza, que se recuperou de problema no ombro.