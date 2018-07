Embalado, Vitória faz duelo nordestino em Fortaleza Embalado pela goleada sobre o Atlético Goianiense, na última quarta-feira, em Salvador, que garantiu a sua ida à final da Copa do Brasil, o Vitória promete manter a tendência de triunfos na partida contra Ceará, neste domingo, às 16 horas, no estádio Castelão, em Fortaleza. O jogo é válido pela terceira rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.